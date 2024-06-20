Умер российский модельер Егор Зайцев

Российский модельер, сын модельера Вячеслава Зайцева и член-корреспондент отделения дизайна РАХ Егор Зайцев скончался на 65-м году жизни. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.





Егор Зайцев ушел из жизни после борьбы с продолжительной болезнью. Собеседник ТАСС отметил , что, предположительно, причиной смерти стало онкологической заболевание.





Егор Зайцев был художником-модельером. Родился он 8 февраля 1960 года. С 2012-го являлся членом-корреспондентом РАХ на отделении дизайна. В 2019 году Вячеслав Зайцев передал пост гендиректора сыну, который ране был креативным дизайнером бренда одежды Yez.





Отец модельера скончался 30 апреля 2023 года. Вячеславу Зайцеву было 85 лет.









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