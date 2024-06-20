Неизвестные солдаты обретают имена

Александр Грибовский – руководитель поискового проекта «Солдатские обелиски» Московского авиационного института, кандидат исторических наук, рассказал «Культуре» о работе участников проекта.

В нашей стране более миллиона солдат и офицеров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, числятся пропавшими без вести. Большинство из них захоронены в братских могилах. Сейчас, когда многие документы военных лет оцифрованы, появилась возможность провести документальную поисковую работу по установлении имён и судеб погибших героев. С этой целью четыре года назад создан поисковый проект «Солдатские обелиски» студентов Московского авиационного института.





Каждый год участниками поискового проекта удается установить места захоронения погибших защитников Отечества. Так, удалось установить более 400 имён солдат и офицеров Красной Армии, погибших при освобождении Брянщины в сентябре 1943 года. Были составлены дополнительные списки по воинским захоронениям в восьми районах Брянской области и отправлены главам местных администраций на проверку собранной участниками поискового проекта информации и увековечения памяти погибших героев. Установив место захоронения погибших, студенты проводят работу по поиску родных воинов, чтобы передать им эту информацию.





Участники проекта, например, установили имя Александра Васильевича Менькова, старшего сержанта, уроженца Ярославской области, Ростовского района, деревни Воржа, погибшего на Брянщине. Благодаря проведенной работе администрацией Ростовского района и ветеранской организации, были установлены родные Александра Васильевича: внук Александр Михайлович и внучка Маргарита Михайловна. Совместно с ветеранской организацией участники поискового проекта провели онлайн встречу с родными героя на базе Ростовского педагогического колледжа. Маргарита Михайловна с нами поделилась, что сначала она не собиралась приходить на это мероприятие, но произошло, нечто необычное. С утра, в день проведения мероприятия над домом Маргариты долго кружила чайка и жалобно кричала, потом она села в её дворе. Внучка героя решила, что это знаковая весточка от Александра Васильевича. Вместе с внуками героя присутствовали ветераны города, участники местного поискового отряда и учащиеся колледжа. Участники поискового проекта «Солдатские обелиски» МАИ рассказали, как им удалось установить место захоронения погибшего героя, в какой воинской части воевал Александр Васильевич Меньшов и в каком бою он погиб, освобождая село Нивное, Суражского района, Брянской области. Маргарита Михайловна, по воспоминаниям своих родителей и своей бабушки Александры Михайловны рассказала, каким был Александр Васильевич в мирной жизни.





В декабре 2023 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов состоялась передача найденного преподавателем института ордена Славы III степени, представителю краеведческого музея Холм Жирковского района Смоленской области. Участники проекта установили, что награда принадлежала красноармейцу Муравьеву Ивану Михайловичу, уроженцу этого района. В этот же день был передан родным найденный студентом нашего института солдатский медальон. Участники поискового проекта установили кому принадлежал этот солдатский медальон — сержанту Смоленскому Александру Егоровичу, жителю Красногорского района, Московской области.





Проект сотрудничает с исследовательским центром «Память» (Австрия) по установлению имён советских военнопленных, погибших в 1944-1945 годах в блоке смерти № 20 концлагеря Маутхаузен. Участниками проекта был составлен первоначальный список с именами более 500 человек. Сейчас идет работа по наполнению его архивными документами. В этом году участники проекта приняли участие в онлайн-конференции, прошедшей в Российском центре науки и культуры в Вене, Австрия. Конференция была посвящена годовщине побега советских офицеров из блока смерти № 20 концлагеря Маутхаузен, который произошёл в начале февраля 1945 года. В мероприятии принял участие Бурдакин Иван Георгиевич, внучатый племянник гвардии лейтенанта Горбунова Ивана Васильевич, который первоначально числился как пропавший без вести. Родные установили, что он в 1943 году попал в немецкий плен. О его дальнейшей судьбе узнали уже участники поискового проекта и передали эту информацию на родину героя – в город Рубцовск, Алтайского края. Было установлено, что Иван Васильевич сначала попал в фашистский Офлаг (лагерь для советских офицеров), совершил побег, был пойман и передан гестапо. Впоследствии его перевели в концлагерь Маутхаузен, в блок смерти. На конференции Иван Георгиевич рассказал о семье Горбунова Степана Васильевича, о том, как многие годы родные искали его и поблагодарил всех, кто принимал участие в установлении его судьбы.





Поисковый проект «Солдатские обелиски» также установил имена более тысячи солдат и офицеров Красной Армии, которые погибли весной 1945 года в ходе Берлинской наступательной операции. В послевоенные годы их братские могилы были перенесены на другие воинские захоронения, а имена не были внесены в списки захороненных там. Один из героев, гвардии красноармеец Никоноров Константин Никонорович, погибший 27 апреля 1945 года, первоначально был захоронен в деревне Фридерсдорф, Бестартского уезда. Сейчас там нет советского воинского захоронения. Участниками проекта была проведена большая исследовательская работа, в результате которой было установлено, что, с большой долей вероятности, все 70 погибших воинов были перезахоронены на советском воинском кладбище в городе Шторков, земля Бранденбург, ФРГ. В конце 2023 года мы нашли дочь Никонорова Константина Никоноровича, Валентину Константиновну. Сообщили ей о судьбе её отца и посоветовали обратиться в Департамент Минобороны России с просьбой увековечить имя её отца на воинском захоронении в городе Шторков. Весной этого года пришёл ответ из военно-мемориального отдела Посольства России в ФРГ, что имя гвардии красноармейца Никонорова К.Н. будет увековечено на советском воинском захоронении в Шторкове.





В январе 2024 года поисковый проект установил, что среди внесённых в список погибших и захороненных в Тиргартене в Берлине есть старший лейтенант Софин Г.В. Проведя поисково–исследовательскую работу было установлено, что это старший лейтенант Сафин Гадый Бадыкович, 1911 года рождения, погибший 30 апреля 1945 года и первоначально захороненный в городе Берлине, на улице Лацебургенштрассе. Сейчас там нет воинского захоронения. Поисковики обратились в военно–мемориальный отдел Посольства России о проверке нашей информации и исправлении фамилии и дополнении имени и отчества героя. Старший лейтенант Сафин Г.Б. был награжден тремя боевыми орденами. Участниками проекта была найдена внучка героя, Лилия Веллюриковна. Она так же обратилась в посольство России в ФРГ, откуда в апреле 2024 года пришел ответ, что в список захороненных в Тиргартене будут внесены исправления и дополнения.





Работа студенческого поискового проекта МАИ продолжается. Сейчас проводится работа над списком захороненных на одном из главных советских воинских мемориалов в городе Берлине, в Трептов парке. Там захоронено более 7200 воинов, а известны имена только 3-х тысяч погибших.