В Махачкале открылся проект «Новый музей театра»

Второй проект федеральной программы Бахрушинского музея и Ассоциации театральных музеев «Новый музей театра» начал работать в Махачкале. Об этом сообщили в Минкультуры России.





Директор департамента музеев и внешних связей ведомства Елена Харламова сообщила, что появилось новое красивое пространство, где можно показать богатейшую историю региона, его традиции, театральные «визитные карточки».





«Сюда может приходить молодежь, здесь можно проводить лекции, устраивать чтения пьес молодых драматургов, которые, может быть, понравятся театрам и будут в итоге представлены на сцене», — приводит Минкультуры ее слова.





В экспозиции в Русском драматическом театре имени Горького представлено 12 национальных театров. Зрители увидят более 600 предметов из собрания Бахрушинского музея. Экспонаты покажут посетителям весь путь развития национальной театральной школы Дагестана, расскажут о режиссерах, актерах, художниках, драматургах республики. В Музее истории театров можно увидеть уникальные записи спектаклей разных лет.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал