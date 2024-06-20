В Рязанской области проходит первая Школа ГИТИСа

Первая Школа ГИТИСа по хореографии стартовала в Рязанской области. Театр танца «Огни» местного колледжа культуры ждет интенсивная десятидневная программа по современному, классическому и историко-бытовому танцам, искусству хореографии и актерскому мастерству, разработанную кафедрой хореографии института.





В рязанскую Солотчу отправились заслуженная артистка России профессор Елена Андриенко, народный артист РСФСР профессор Владимир Кириллов, заслуженная артистка России доцент Марина Акелькина, старшие преподаватели Семен Скрипкин, Инна Бородаева, Леонид Лавровский и концертмейстер Юлия Петрова. В школе также участвуют студенты балетмейстерского факультета ГИТИСа Мастерской Владимира Кириллова. Занятия проходят на базе санатория «Сосновый бор». Благодаря усилиям Рязанского театра кукол и Театра драмы здесь обустроили хореографический класс.





«Мы находимся под невероятным впечатлениям от педагогов и студентов ГИТИСа и очень рады этой возможности участия в Школе ГИТИСа. Нам очень повезло. Это потрясающие эмоции и невероятный уровень профессионализма и интенсивного погружения в профессию», — привели в Telegram-канале института слова руководителя театра танца «Огни» Светланы Рогачиковой-Леженкиной.





Она отметила, что в работе сложились потрясающие отношения. Студентки ГИТИСа, добавила Рогачикова-Леженкина, очень помогают, ассистируют своим педагогам. Участники школы ждут каждого урока. Также руководитель театра танца высоко оценила лекции по методике преподавания и практические разборы.









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