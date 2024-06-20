Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с директором Национального музея Бразилии Александером Келлнером. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Стороны обсудили необходимость установления контактов с ведущими российскими профильными музеями, возможность организации выставок на его площадке, а также участие РФ в воссоздании экспозиции.





«После разрушительного пожара в 2018 году, который уничтожил 90% коллекции, Национальный музей Бразилии — крупнейший на континенте музей естественной истории и гуманитарных наук — находится в активном периоде реставрации», — написала Ольга Любимова.





Министр также пригласила Келлнера поучаствовать в юбилейном культурном форуме в Санкт-Петербурге, где будет возможность обсудить с профессиональным музейным сообществом России и многих зарубежных стран актуальные для Национального музея Бразилии вопросы сохранения культурного наследия.





Ранее в Рио-де-Жанейро стартовали «Русские сезоны». В рамках проекта министр культуры посетила концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной, который прошел на сцене Teatro Riachuelo.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой