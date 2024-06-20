В Челябинске завершился XV международный фестиваль «В честь Екатерины Максимовой»





В концерте нашлось место и ученикам хореографического училища, и народным артистам. Классика соседствовала с современной хореографией. Часть номеров поставлены специально для фестиваля. Поразила зрителей пронзительная «Элегия» на музыку Рахманинова в хореографии Владимира Васильева в исполнении Татьяны Предеиной и солиста Александра Кочеткова. Из Москвы прилетела знаменитая пианистка Мона Хаба.





Балет вновь доказал, что искусство объединяет людей. Солисты Башкирского балета Анастасия Купцова и Расиль Сагитов исполнили па-де-де «Венецианский карнавал». Они же представили остроумный номер «Номофобия» Рината Абушахманова. С чудесной хореографией Наили Назировой познакомили ведущие солисты из Азербайджана - Илья Мананенков и Фатима Халафова станцевали адажио Шахрияра и Шахерезады из балета «Тысяча и одна ночь» Амирова. Артистки кордебалета Азербайджанского театра предстали красными видениями, прима Аян Эйвазова и солист Илья Мананенков трогательное исполнили дуэт Мехменэ Бану и Ферхада из «Легенды о любви» Меликова – Григоровича. Марианна Рыжкина и Руслан Скворцов покорили публику фрагментом из «Кармен-сюиты» и адажио из «Раймонды».





Завершился концерт грандиозной хореографической картиной Леонида Лавровского «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст». Солировали челябинские виртуозы Лири Вакабаяси, Кубаныч Шамакеев, Алексей Шакуро. Концерт прошел в сопровождении симфонического оркестра Челябинского театра, за дирижерским пультом царил Александр Матушкин.