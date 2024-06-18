В Перми демонтируют арт-объект «Пермские ворота»

Арт-объект «Пермские ворота» художника Николая Полисского будет демонтирован по причине износа конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.





«Пермские ворота» появились рядом с железнодорожным вокзалом Пермь-2 на территории сада имени 250-летия Перми в 2011 году. Конструкция представляет собой трехмерную букву «П» высотой 12 метров. Арт-объект ориентирован на четыре стороны света. Сама конструкция состоит из хаотично закрепленных бревен и напоминает своеобразную триумфальную арку.





«Согласно экспертизе, обнаружены дефекты как в облицовке фундамента, так и в основании конструкции: нарушены узлы сопряжения бревен между собой и со стальным каркасом, в некоторых местах отсутствуют контргайки и болты. Больше половины бревен повреждено продольными трещинами, заметен процесс гниения», — уточнили в правительстве Прикамья.





Власти края уточнили, что объект переносу не подлежит. Также он попадает в зону строительства большой транспортной развязки в районе улицы Гайдара, которая будет сопряжена с будущим третьим мостом через Каму. Подрядчик начнет соответствующие работы уже в июле 2024 года.









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