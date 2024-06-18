Не стало вдовы Эльдара Рязанова Эммы Абайдуллиной

Вдова режиссера Эльдара Рязанова, бывший худрук киноклуба «Эльдар» (ныне – киноконцертный зал) Эмма Абайдуллина ушла из жизни в 83 года. Об этом журналистам сообщила заместитель худрука киноконцертного зала Елена Гурко.





Сын вдовы Рязанова сообщил о ее смерти, передает ТАСС. По словам Гурко, дата и место прощания пока не определены.





«Она была нашим локомотивом. Прекрасный человек, вокруг себя умела сплотить коллектив, очень интересная личность», — вспоминает собеседница агентства.





Гурко добавила, что у нее было много друзей. Эльдар Рязанов посвятил Абайдуллиной стихи, отметила она.





Гурко уточнила, что работала со вдовой режиссера много лет и знала ее как близкого друга. Эмма Абайдуллина «держала дух» Эльдара Рязанова. Гурко подчеркнула, что она создавала тепло.





Абайдуллина родился 15 мая в 1941 году. Много лет вела журналистскую деятельность. После смерти Рязанова руководила киноклубом, названным в его честь.









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