В Сириусе пройдут Дни танца под руководством Светланы Захаровой

Тематический проект «Дни танца в Сириусе» пройдет на федеральной территории с 28 июня по 3 июля. Мероприятие состоится под художественным руководством народной артистки России, примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой.





В первый день Пермский театр оперы и балета имени Чайковского представит постановки «Свадебка» и The Second Detail. 30 июня Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона покажет «Дон Кихота». 2 и 3 июля артисты Мариинского театра представят «В ночи» и Concerto DSCH.





Проект состоит также из просветительской программы, в рамках которой пройдут творческие встречи с худруком Пермского балета Алексеем Мирошниченко, художественным руководителем Театра балета имени Якобсона Андрианом Фадеевым и Светланой Захаровой. Гостей также ждет лекция преподавателя истории балета МГАХ Алексея Исайчева.









Фото: Наташа Разина / Пресс-служба Мариинского театра