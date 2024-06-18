Фестиваль «Коляда-Plays» начался с рейва в Екатеринбурге

XVII Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» стартовал в Екатеринбурге. Открылся смотр с рейва и пенного шоу.





В репортаже РИА «Новый день» на YouTube-канале сотни участников дают старт знаменитому фестивалю. В рамках смотра зрители увидят более 30 спектаклей от 18 театров из Омска, Перми, Челябинска, Барнаула и других городов России.





Всего фестиваль объединит около 450 артистов. В конкурсную программу вошли 25 спектаклей.





Мероприятия пройдут на площадках «Коляда-театра», Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, театра «Волхонка», Центра культуры «Урал» и Учебного театра Екатеринбургского театрального института. Фестиваль продлится до 28 июня.









Фото: YouTube