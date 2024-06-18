Российский фильм «Обгоняя ветер» представят на фестивалях в Словении и Италии

Документальную ленту новосибирского режиссера Станислава Шуберта «Обгоняя ветер» покажут в рамках конкурсной программы двух международных фестивалей спортивного кино в Словении и Италии. Об этом гласит сообщение на сайте Союза кинематографистов России.





19 июня пройдет показ фильма на ISFFS в Словении. В этом году в конкурсную программу документального кино вошли 29 картин из 19 стран.





В ноябре «Обгоняя ветер» поборется за награды на полях 41-го фестиваля FICTS. Смотр проводит Международная федерация спортивного кино и телевидения (Милан, Италия).





Фильм «Обгоняя ветер» снят в 2023 году при поддержке Минкультуры России на киностудии «Азия-фильм». В картине рассказывается о новосибирских юных яхтсменах, которые занимаются буерным спортом – зимними парусными гонками на льду, а также об их приключениях на Байкале.









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