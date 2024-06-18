Режиссер Жора Крыжовников возглавит жюри основного конкурса кинофестиваля «Маяк 2024»

Режиссер, продюсер и сценарист Жора Крыжовников станет председателем жюри основного конкурса Фестиваля актуального российского кино «Маяк» 2024 года. Киносмотр состоится в Геленджике с 5 по 10 октября.





Программный директор «Маяка» Стас Тыркин назвал Крыжовникова режиссером с легко узнаваемым почерком благодаря особенностям драматургии, изобразительного ряда и монтажного строя работ.





«Легко опознаются публикой, заставляя видеть в его «народных хитах» руку настоящего кинематографического автора, чье призвание — исследовать экстримы российской жизни, парадоксально являющиеся ее обыденностью», — привели в пресс-службе его слова.





Напомним, Крыжовников снял такие фильмы, как «Лед 2», «Горько!», а также сериалы «Звоните ДиКаприо» и «Слово пацана. Кровь на асфальте» и многие другие работы. Жюри во главе с режиссером выберет победителей основного конкурса в семи номинациях. Заявки принимаются до 1 августа.









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