Иэн Маккелен упал со сцены во время спектакля

18.06.2024

Иэн Маккелен упал со сцены во время спектакля
Британский актер Иэн Маккелен, известный по роли Гендальфа во «Властелине колец», упал со сцены во время спектакля в Лондоне, информирует Sky News. По данным телеканала, он был доставлен в больницу.

Зрителей попросили покинуть зал, когда 85-летний актер оступился и упал. Иэн Маккелен начал звать на помощь. Медики отнесли актера в машину скорой помощи на носилках. Спектакль пришлось остановить без продолжения.

Инцидент произошел во время показа спектакля «Игроки-короли» в театре Ноэла Кауарда. В основу спектакля легла пьеса Уильяма Шекспира «Генрих IV». Маккелен играл толстяка Фальстафа, для чего ему пришлось одеваться в громоздкий костюм с накладным животом.

Напомним, актер получил «Золотой глобус» за роль последнего русского царя Николая II в американском фильме «Распутин» 1996 года. Маккелен дважды был номинирован на премию «Оскар». Первую номинацию ему принесла роль Гендальфа в фильме «Властелин колец: Братство кольца», вторую – картина «Боги и монстры» голливудского режиссера Джеймса Уэйла 1998 года.


Фото: YouTube