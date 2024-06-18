Иэн Маккелен упал со сцены во время спектакля

Британский актер Иэн Маккелен, известный по роли Гендальфа во «Властелине колец», упал со сцены во время спектакля в Лондоне, информирует Sky News. По данным телеканала, он был доставлен в больницу.





Зрителей попросили покинуть зал, когда 85-летний актер оступился и упал. Иэн Маккелен начал звать на помощь. Медики отнесли актера в машину скорой помощи на носилках. Спектакль пришлось остановить без продолжения.





Инцидент произошел во время показа спектакля «Игроки-короли» в театре Ноэла Кауарда. В основу спектакля легла пьеса Уильяма Шекспира «Генрих IV». Маккелен играл толстяка Фальстафа, для чего ему пришлось одеваться в громоздкий костюм с накладным животом.





Напомним, актер получил «Золотой глобус» за роль последнего русского царя Николая II в американском фильме «Распутин» 1996 года. Маккелен дважды был номинирован на премию «Оскар». Первую номинацию ему принесла роль Гендальфа в фильме «Властелин колец: Братство кольца», вторую – картина «Боги и монстры» голливудского режиссера Джеймса Уэйла 1998 года.









Фото: YouTube