В Музее Победы пройдет кинопоказ к 100-летию Василя Быкова

Специальный показ фильма «Восхождение» к 100-летию со дня рождения писателя Василя Быкова пройдет в Музее Победы 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





Представители музея отметили, что «Восхождение» является одним из лучших российских фильмов о Великой Отечественной войне. Режиссер киноленты — Лариса Шепитько. Фильм представляет собой экранизацию повести Быкова «Сотников». Картина получила «Золотого медведя» на Берлинском международном кинофестивале 1976 года.





«Дуэль потрясающих образов партизана Сотникова и офицера Рыбака в незабываемом исполнении Бориса Плотникова и Владимира Гостюхина», — отметил киновед, ведущий киноклуба Музея Победы Геннадий Ходос.





Уроженец Белоруссии и фронтовик Василь Быков признан мастером военной прозы. В его произведениях идет речь о сложности нравственного выбора, который встает в самые драматичные моменты человеческой жизни. Многие повести и рассказы Быков писал на белорусском языке и самостоятельно переводил на русский.





Показ фильма пройдет в зале «Василевский». Посетителям необходимо предварительно зарегистрироваться, чтобы увидеть знаменитую ленту.









Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»