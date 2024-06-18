В Музее Победы пройдет кинопоказ к 100-летию Василя Быкова

18.06.2024

В Музее Победы пройдет кинопоказ к 100-летию Василя Быкова
Специальный показ фильма «Восхождение» к 100-летию со дня рождения писателя Василя Быкова пройдет в Музее Победы 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Представители музея отметили, что «Восхождение» является одним из лучших российских фильмов о Великой Отечественной войне. Режиссер киноленты — Лариса Шепитько. Фильм представляет собой экранизацию повести Быкова «Сотников». Картина получила «Золотого медведя» на Берлинском международном кинофестивале 1976 года.

«Дуэль потрясающих образов партизана Сотникова и офицера Рыбака в незабываемом исполнении Бориса Плотникова и Владимира Гостюхина», — отметил киновед, ведущий киноклуба Музея Победы Геннадий Ходос.

Уроженец Белоруссии и фронтовик Василь Быков признан мастером военной прозы. В его произведениях идет речь о сложности нравственного выбора, который встает в самые драматичные моменты человеческой жизни. Многие повести и рассказы Быков писал на белорусском языке и самостоятельно переводил на русский.

Показ фильма пройдет в зале «Василевский». Посетителям необходимо предварительно зарегистрироваться, чтобы увидеть знаменитую ленту.


Фото: Пресс-служба ФГБУК «Музей Победы»