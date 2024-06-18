Стартовал прием заявок на юбилейную премию «Культура онлайн»

Российский фонд культуры открыл прием заявок на соискание юбилейной пятой премии «Культура онлайн». Подать документы можно до 30 сентября 2024 года.





Прием заявок осуществляется онлайн на официальном сайте. Отправной точкой для учреждения премии послужила ускоренная цифровизация культуры, а также инновационный подход к творческим проектам, уточнили в Фонде. В течение пяти лет организаторы поощряют организации и физических лиц, которые активно применяют передовые онлайн-технологии в своей работе.





Цели и задачи премии заключаются в том, чтобы выявить и поощрить самые смелые, инновационные и талантливые проекты. В этом году оргкомитет обозначил семь категорий, включая номинацию «Лучшая интеграция AI в культуре».





Соискатели поборются за победу в разделах «Лучший онлайн-проект», «Лучшая коллаборация», «Лучшее IT-решение для культурной сферы», «Лучшая SMM-кампания», «Лучший просветительский проект», а также «Лучшая онлайн-трансляция». Работы участников будет оценивать компетентное жюри, в составе которого заседают ведущие специалисты в культурной сфере. Также судьи удостоят одного или нескольких соискателей специальным призом Российского фонда культуры.









Фото: Пресс-служба премии «Культура онлайн»