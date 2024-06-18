В ГИМ откроется выставка об архитектурном наследии БАМа

Выставка «Вокзалы и города. Архитектурное наследие БАМа» откроется 3 июля в Государственном историческом музее. Проект приурочен к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которое отмечается в 2024 году.





Организатором выставки выступает Фонд развития науки и культуры «Таволга». Он провел ряд экспедиций по городам и поселкам БАМа, результат которых стал наполнением экспозиции, посвященной архитектуре и населенным пунктам, появившимся благодаря строительству легендарной магистрали.





«Для нас важно рассматривать БАМ как культурно-исторический феномен – но не застывший, а живой, меняющийся со временем. Этим проектом нашему Фонду хотелось бы обратить особое внимание на сохранение наследия БАМа: уникальные модернистские вокзалы, скульптурные композиции, яркие мозаики и панно», — пояснила председатель попечительского совета «Таволги» Марина Бондарева.





Гендиректор ГИМ Алексей Левыкин отметил, что строительство магистрали является событием исторического масштаба. По его словам, первые проекта транспортного освоения территорий Забайкалья и Приамурья появились еще в XIX веке. Однако лишь в 1974 году запустили реализацию масштабного проекта.





Экспозиция будет разбита на два раздела. Выставка продлится до 1 сентября 2024 года.









Фото: Фонд развития науки и культуры «Таволга»