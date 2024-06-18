В Музеях Московского Кремля откроется выставка о сокровищах Омана

Выставка «Серебряные сокровища Омана» откроется 12 июля в Музеях Московского Кремля. Экспозиция развернется в выставочном зале Патриаршего дворца.





Экспозиция станет не только первым совместным проектом Музеев Московского Кремля и Национального музея Султаната Оман, но и первой в столице выставкой, представляющей традиционную культуру этого восточного государства, отмечается в пресс-релизе.





«Экспонаты, которые увидят наши посетители, раскроют богатство исторического и культурного наследия — за каждым из них скрывается собственная уникальная история», — отметила гендиректор учреждения Елена Гагарина.





По ее словам, проект представляет собой начало большой совместной работы с коллегами из Национального музея Султаната Оман. Собранные вместе экспонаты формируют целостное повествование, которое отражает связь прошлого и настоящего в оманской культуре, добавила Гагарина.





Посетители увидят яркие памятники из собрания Национального музея. Выставка показывает богатство исторического и культурного наследия Омана. Так, зрителям представят парадные кинжалы из драгоценного металла, пояса, амулеты, ювелирные украшения, национальные костюмы и необычные аксессуары.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва