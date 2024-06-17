Коллекционеры потратили 78 млн рублей на ярмарке искусства «1703» в Петербурге

17.06.2024

Коллекционеры потратили 78 млн рублей на ярмарке искусства «1703» в Петербурге
Более 20 тысяч человек посетили ярмарку современного искусства «1703» в Санкт-Петербурге. Коллекционеры купили более 400 работ на сумму 78 миллионов рублей, сообщили журналистам организаторы мероприятия.

По данным ТАСС, третий выпуск ярмарки стал самым посещаемым. Дебютный сезон «1703» в 2022 году привлек около 10 тысяч посетителей. Второй сезон — более 15 тысяч.

«По информации галеристов, коммерческие секции продали свыше 400 работ совокупной стоимостью в 78 млн рублей», — поделились организаторы.

В ярмарке участвовали 45 галерей из России, Турции и ОАЭ. Выставки разместились в ЦВЗ «Манеж». На полях ярмарки прошел лекторий, на котором выступили 80 ведущих экспертов в области искусства.


Фото: Pixabay.com