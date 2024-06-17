В Москве появился тематический билет «Единый» к 150-летию Елены Гнесиной

Тематический билет «Единый» в честь 150-летия со дня рождения пианистки Елены Гнесиной вышел в Москве. Об этом сообщили в столичном дептрансе.





По данным департамента, выпущенные в честь юбилея билеты можно найти в кассах и автоматах по продаже билетов Кольцевой линии и внутри нее. Заммэра Москвы Максим Ликсутов назвал Гнесину великой пианисткой.





Напомним, Гнесина была также преподавателем, методистом, общественным и государственным деятелем. Пианистку признали одной из создателей и хранителей уникальной системы российского непрерывного музыкального образования. Гнесина основала и руководила музыкальными учебными заведениями, которые носят ее имя.









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