Мультфильм «10 жизней» стал лидером кинопроката в России за выходные

Мультфильм Криса Дженкинса «10 жизней» совместного производства Великобритании и Канады стал лидером проката в России и странах СНГ. Анимационная картина собрала 48,8 миллиона рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness в период с 13 по 16 июня.





Мультфильм рассказывает историю кота по кличке Беккет, которому предстоит прожить десять жизней, но в облике не кота, а других животных. Данные портала не учитывали вышедшую «Головоломку 2».





Второе место в рейтинге лидеров проката заняла комедия Владимира Котта «Непослушники». Фильм собрал за минувшие выходные 41,4 миллиона рублей в прокате.





Третью строчку заняла картина Олега Трофимова «Майор Гром: игра». Фильм о российском супергерое заработал 33,2 миллиона рублей.





Мультфильм «Головоломка 2» Келси Манна собрал в странах СНГ 115 миллионов рублей. Отмечается, что анимационная лента недоступна в кинотеатрах России и Белоруссии.









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