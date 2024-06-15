К московскому проекту «Открой#Моспром» присоединилось около миллиона человек

С начала 2024 года к проекту «Открой#Моспром» присоединилось около миллиона человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.





Проведено больше 450 экскурсий на предприятиях пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности. Желающие могли познакомиться с работой различных фабрик — от производства мороженого до изготовления систем для управления ж/д стрелками и шлагбаумами.





Гости впервые заглянули на производство отечественных банкоматов с функцией рециркуляции денег. Она позволяет выдавать купюры, ранее внесенные другим человеком, и реже проводить инкассации.





«Открой#Моспром» объединяет больше 130 промпредприятий Москвы. За пять с половиной лет работы проекта его участниками стали 16 миллионов человек.











