Ушла из жизни народная артистка Республики Коми Галина Кузнецовская

На 86-м году жизни скончалась народная артистка Республики Коми Галина Кузнецовская — солистка республиканского Театра оперы и балета, ветеран сцены, член Союза театральных деятелей РФ, сообщается на официальной странице театра во «ВКонтакте».





В театре она прослужила более 50 лет. В ее репертуаре свыше 60 ролей и партий. В числе наиболее ярких ролей актрисы — Мирабелла в «Цыганском бароне», Любаша в «Севастопольском вальсе», Ванда в «Роз-Мари», Элиза Дулитл в «Моей прекрасной леди», Зорика в «Цыганской любви», Мариетта в «Баядере» и другие. Она первая исполнительница роли Гали в оперетте Я. Перепелицы «Песни к звездам».





Галина Кузнецовская прошла непростой творческий путь. После окончания Сыктывкарского музыкального училища она несколько лет проработала в театре артисткой хора. В 1962 году состоялась ее первая артистическая проба в оперетте Штрауса «Летучая мышь», в которой она исполнила гротескную роль Лотты. Дебют оказался удачным, и артистку все чаще стали приглашать на небольшие роли. Звездный час Кузнецовской наступил в 1966 году, когда она стала солисткой театра. Галина Савватеевна всегда создавала для зрителей особый мир, в котором царили красота и благородство, музыка и изящество. Ее искренне любили зрители разных поколений.





Академический театр оперы и балета Республики Коми выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем поклонникам таланта артистки. Светлая память о Галине Савватеевне навсегда сохранится в сердцах ее коллег, друзей и преданных зрителей, отмечается в сообщении.









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