Российский фильм «Последняя смена» представлен на кинофестивале в Мумбаи

На международном кинофестивале короткометражных, документальных и анимационных фильмов, стартовавшем в индийском Мумбаи, Россию представляет картина «Последняя смена» (2023), сообщили организаторы.





Картина режиссера Аскера Унаева участвует в международной конкурсной секции в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм». Лента рассказывает о последней смене двух почтальонов, которые работают среди затерявшихся в горах аулов. На своем пути они встречают редких обитателей этих суровых краев и навсегда прощаются с уходящим в историю миром.





На мумбайском кинофестивале представлено 314 фильмов из 59 стран на 61 языке, состоится 8 мировых премьер, 18 премьер в Азии и 21 премьера в Индии. В 2024 году в рамках фестиваля впервые организуется Doc Film Bazaar — специализированная площадка для независимых кинематографистов, где они могут найти покупателей, спонсоров и сотрудников для своих проектов, передает ТАСС





Международный кинофестиваль в Мумбаи — старейший кинофестиваль неигровых фильмов в Южной Азии, который проводится уже в 18-й раз.









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