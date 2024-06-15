Новый сезон проекта «Музыка на крыше» открывается на ВДНХ

Эмбиент, джазовые импровизации и музыку эпохи барокко смогут послушать гости концертов нового сезона проекта «Музыка на крыше» на ВДНХ в Москве, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.





Седьмой сезон концертов на панорамной площадке павильона «Рабочий и колхозница» порадует гостей главной выставки страны живыми выступлениями музыкантов. В первый месяц лета у подножия легендарной скульптуры Веры Мухиной прозвучат эмбиент, джазовые импровизации и музыка эпохи барокко.





В июне все концерты начнутся в 19:00, вход свободный, по предварительной регистрации. Регистрация на каждый концерт открывается за пять дней до мероприятия, количество мест ограничено. В частности, 16 июня состоится премьера живого концерта двух петербургских музыкантов — Петра Термена, электронного музыканта, исполнителя на терменвоксе, правнука создателя терменвокса Льва Термена, и эмбиент-композитора SymphoCat. Основа выступления — песни народов мира, приобретающие новое звучание в контексте эмбиента.





22 июня здесь прозвучат отрывки из вокальных сочинений французских композиторов эпохи барокко, а также светская инструментальная музыка. А 25 июня можно будет послушать живой фольклор в исполнении ярких музыкантов современной этнической сцены России Сергея Старостина и Сергея Клевенского.









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