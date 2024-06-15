Екатеринбургский «Коляда-театр» готовит премьеру спектакля «Вий»

Екатеринбургский «Коляда-театр» представит постановку «Вий» по произведению Николая Гоголя в сентябре, в спектакле задействуют всю труппу, сообщил руководитель театра Николай Коляда.





По его словам, сезон начнется 12 августа с репетиций спектакля «Вий». Премьера намечена приблизительно на 15 сентября, передает ТАСС





В новом театральном сезоне в 2024 году зрителей ждут премьеры спектаклей по пьесам Теннеси Уильямса «Орфей спускается в ад» в ноябре и Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» в декабре. В «Женитьбе...» роль Бальзаминова сыграет Денис Раптанов, который недавно пришел в труппу, переехав из Самары.





«Коляда-театр» — один из ведущих провинциальных театров России — в 2020 году назван лучшим региональным театром по версии «Звезда театрала». Коллектив неоднократно выступал с гастролями в Москве, Санкт-Петербурге, Франции, Германии, Словении и Польше.









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