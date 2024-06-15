Михаил Мишустин поздравил Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник с 140-летием

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил коллектив Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (РИАМЗ) с 140-летием со дня основания. Телеграмма опубликована на сайте правительства.





«Поздравляю вас со знаменательным событием — 140-летним юбилеем. В богатейших фондах уникального Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника — выдающиеся шедевры деревянного и каменного зодчества, тысячи редких экспонатов, бесценных артефактов, образцы народного и художественного творчества, предметы ювелирного, декоративно-прикладного искусства», — говорится в сообщении.





По словам министра, на протяжении десятилетий РИАМЗ, один из старейших музеев России, динамично развивается, бережно хранит и приумножает традиции, заложенные многими поколениями сотрудников. Музей также является крупным научно-просветительским центром, в котором ведется масштабная исследовательская, археологическая и реставрационная работа.





Кроме этого, в РИАМЗ расширяются выставочные пространства, открываются новые экспозиции, реализуются образовательные программы, проводятся конференции и семинары, которые пользуются неизменным вниманием жителей и гостей области, привлекают многочисленных туристов.





«В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность высокопрофессиональному коллективу учреждения за подвижнический труд, энтузиазм, преданность своему призванию. Благодаря вам посещение музея становится особенным и незабываемым событием для детей и взрослых, вызывает чувство гордости за свою страну и уважение к ее истории», — написал премьер-министр.





Михаил Мишустин пожелал коллективу дальнейших успехов и интересных проектов.









Фото: скриншот Youtube