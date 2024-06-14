В Петербурге отметят 70-летие со дня рождения Сергея Курехина

Санкт-Петербург подготовил программу в честь 70-летия со дня рождения композитора, актера и сценариста Сергея Курехина. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.





По словам главы комитета по культуре Петербурга, к юбилейной дате Центр современного искусства подготовил программу, в которой примут участие музыканты, художники, поэты и артисты, как знавшие Курехина, так и новые коллективы, исполняющие его музыку. Так, 16 июня на временной площадке ЦСИ откроется выставка «Поп-механика Сергея Курехина. Часть I».





Куратором проекта выступает московский художник и педагог Алексей Корси. Зрители увидят созданное им пространство, наполненное медиаинсталляциями, видео-артом, архивными материалами, которые рассказывают о жизни и творчестве Курехина.





Вечером в Екатерининском собрании выступит Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Музыканты представят концертную программу по произведениям композитора.





За свою творческую карьеру Курехин успел поработать над множеством проектов. В кино он известен благодаря музыке к фильмам Олега Тепцова, Алексея Балабанова, Сергея Дибижева и других известных режиссеров. Оказал влияние на новое звучание группы «Аквариум» после записи альбома «Треугольник», где играл на клавишных.









Фото: YouTube