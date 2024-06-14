В Эрмитаже открылась выставка о великосветских свадьбах в России XIX — начала XX века

Выставка о свадебных церемониях в России XIX – начала XX века открылась в Малой церкви Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. В пресс-службе Эрмитажа уточнили, проект будет работать до 30 марта 2025 года.





Музейщики отметили, что свадьба издавна считалась не только семейным, но и общественным праздником, потому требовала подчинения определенным правилам, свод которых сформировался к началу XIX века. В будущем он практически не изменился.





«Внешними атрибутами свадебных церемоний были наряды невесты и жениха, подарки, разнообразные предметы приданого, иконы. Такого рода экспонаты из фондов Государственного Эрмитажа дают возможность увидеть вещи, которые много лет назад сопровождали молодых людей в самый счастливый период их жизни», — уточнили в пресс-службе музея.





В коллекции Эрмитажа есть многочисленные предметы прикладного искусства и костюмы, относящиеся к бракосочетаниям членов императорской семьи и представителей знати. Невесты шли под венец в парадном придворном платье из серебряного глазета, расшитого серебряными нитями. Так, в экспозицию вошел подобный наряд, в котором великая княжна Ксения Александровна выходила замуж за князя Александра Михайловича. Здесь же можно увидеть платье будущей княгини Юсуповой — Зинаиды Нарышкиной. Выставка дополнена парадными портретами, иконами, а также фотокопиями из модных журналов XIX века с изображениями свадебных нарядов.









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