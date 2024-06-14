Две российские ленты примут участие в Шанхайском фестивале SIFF

Две российские картины примут участие в Шанхайском фестивале SIFF.



Киносмотр пройдет с 14 по 23 июня в Китае.



В число российских фильмов, отобранных на фестиваль, вошла полнометражная российско-грузинская картина «Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе, а также короткометражная анимационная лента «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова.



Ранее фильм получил приз фестиваля анимационного кино «Суздальфест» в номинации «Лучший короткометражный фильм».









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