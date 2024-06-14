Уникальный орган привезут на ВДНХ для концерта «Органная Вселенная»

В павильоне «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 15 июня пройдет концерт-презентация «Органная Вселенная».



Специально для мероприятия на ВДНХ привезут орган, рассчитанный на проведение выездных концертов и даже на открытом воздухе, рассказали организаторы. Инструмент изготовлен в Нидерландах, а акустическая система — в Германии по специальному заказу Свердловской филармонии. Инструмент существует в единственном экземпляре.



Отмечается, что инструмент позволяет воспроизводить подлинное звучание 24 исторических и современных органов мира, в том числе Баховского органа в Арнштадте, органа Готфрида Зильбермана во Фрайберге, органа Маркуссена в Роттердаме, органа Кавайе-Колля в Нанси.



«Вместе с игровым пультом (консолью) на площадки вывозится акустическое оборудование, суммарный вес которого составляет около 400 кг. Это оборудование позволяет без каких-либо потерь создавать эффект полного присутствия в том или ином соборе или концертном зале мира, где установлен исторический орган», — рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.



Сообщается, что возможности инструмента продемонстрирует титулярный органист Свердловской филармонии Тарас Багинец. Участие в концерте примут солистка Оркестра старинной музыки Pratum Integrum Людмила Фраенова и органистка, финалистка проекта «Короли органа» Ирина Крюкова.









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