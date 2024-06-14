В Петербурге отметят 70-летие со дня рождения Сергея Курёхина

В Петербурге 16 июня пройдут мероприятия к 70-летию со дня рождения советского и российского музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курёхина.



Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в Telegram-канале. Сообщается, что к юбилейной дате программу подготовил Центр современного искусства. В мероприятиях примут участие музыканты, художники, поэты, артисты, знавшие Курёхина, а также коллективы, исполняющие музыку композитора.



«В 13.30 на временной площадке ЦСИ им. Сергея Курёхина на Лиговском проспекте откроется выставочный проект „Поп-механика Сергея Курёхина. Часть I“. Куратор — московский художник и педагог Алексей Корси. Он создал уникальное пространство, наполненное медиаинсталляциями, видео-артом, архивными материалами, рассказывающими о жизни и творчестве Курёхина», — указано в сообщении.



Пиотровский добавил, что в этот день в Екатерининском собрании пройдет концерт Симфонического оркестра Санкт-Петербурга с концертной программой по произведениям Курёхина.









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