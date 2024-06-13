Ольга Любимова поздравила Роскино с 100-летним юбилеем

Министр культуры России Ольга Любимова поздравила компанию «Роскино» с 100-летним юбилеем. По ее словам, прошедший век был насыщенным, поскольку менялись названия, формат работы.





Неизменной, отметила министр в Telegram-канале, оставалась главная миссия — продвижение отечественного кинематографа на мировой арене.





«Благодарю за многолетний плодотворный труд, за неоценимый вклад в поддержку отечественного кинематографа. Желаю дальнейших успехов, новых ярких проектов и удачи!» — написала Ольга Любимова.





Министр напомнила, что Роскино продолжает открывать отечественное киноискусство для зарубежной аудитории. За последние три года было организовано участие российской киноиндустрии в более чем 20 международных кинорынках.





Также прошло свыше 70 фестивалей отечественного кино в более чем 35 странах. В 2023 году при поддержке Минкультуры России был инициирован проект «Дни зарубежного кино в России». В его рамках состоялось восемь мероприятий.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой