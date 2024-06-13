Похищенную во время войны икону «Распятие» передали в Новгородский музей-заповедник

Похищенную во времена Великой Отечественной войны икону «Распятие» передали Новгородскому музею-заповеднику. Об этом сообщили в Минкультуры России.





В ведомстве отметили, что икона XV века исчезла вместе со многими памятниками в годы нацистской оккупации Великого Новгорода. В 2023 году ее обнаружили на аукционе в Дюссельдорфе, уточнили в министерстве.





«Благодаря совместной работе Министерства культуры РФ, Министерства иностранных дел РФ и Попечительского совета Новгородского музея-заповедника святыня была снята с торгов и возвращена на Новгородскую землю», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.





Икона «Распятие» стала главным экспонатом выставки «Распятие и Воскресение. Волотово Поле». Проект приурочен к 80-летию освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Выставка также посвящена истории восстановления церкви Успения Пресвятой Богородицы на Волотовом Поле. Посетителям представлены архитектурные планы и акварели, дореволюционные и военные фотографии храма, а также фрагменты фресок «волотовского мастера».









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал