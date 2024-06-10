В Москве при участии Бутмана открылся джазовый фестиваль

Народный артист РФ Игорь Бутман и американский вокалист Аллан Харрис открыли Московский джазовый фестиваль в КЗ имени Чайковского. Основной площадкой для проведения мероприятия выбран сад «Эрмитаж».





Худрук фестиваля Игорь Бутман сообщил, что организаторы подготовили много сюрпризов. По его словам, профессиональное сообщество понимает важность российской музыки и культуры в общемировом контексте.





«Подготовили программу, где будет три вокалиста, один из которых наш гость Аллан Харрис. Замечательный музыкант, получивший много наград. Также сегодня будет солистка нашего оркестра Фантине. Она тоже представляет культуру и России, и Доминиканской Республики», — сказал Бутман журналистам.





Народный артист также анонсировал вокальное трио с пианистом Олегом Аккуратовым. Бутман добавил, что организаторы фестиваля этого года подготовили множество площадок и пригласили выступать джазовых исполнителей не только из России.









Фото: YouTube