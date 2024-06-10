«Троицу» Рублева привезут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру 23 июня

Ко дню Святой Троицы в Свято-Троицкую Сергиеву лавру привезут икону «Святая Троица» Андрея Рублева, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Русской православной церкви.
«Икону Рублева „Троица“, как ожидается, доставят в Троице-Сергиеву лавру к празднику Святой Троицы», — приводит
агентство слова собеседника.
В этом году Святая Троица отмечается 23 июня. Праздник по традиции в Русской церкви начинают отмечать вечером накануне. 23 июня в Троице-Сергиевой лавре состоится Божественная литургия.
В мае 2023 года президент России Владимир Путин распорядился о передаче иконы «Святая Троица» Рублева Церкви. До этого икона хранилась в Третьяковской галерее. В июле 2023 года икону реставрировали в Центре Грабаря.