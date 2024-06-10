Богомолов не планирует объединять Театр на Бронной и Театр Романа Виктюка

10.06.2024
Театр Романа Виктюка не будет объединен с Театром на Бронной.
Об этом сообщил новый худрук Театра Романа Виктюка Константин Богомолов, который также является художественным руководителем Театра на Бронной.
На вопрос о том, ждут ли два учреждения слияние, Богомолов ответил отрицательно, передает
ТАСС.
«Это пространство и пространство на Бронной — это два абсолютно разных пространства, которые не могут повторять друг друга и быть зеркалом друг друга. То, что этим пространством руководит та же команда, что и на Малой Бронной, — это для нас и вызов, и признание со стороны города наших успехов в менеджменте театра», — приводит агентство слова худрука.
По словам Богомолова, идея такой перестановки заключается не в том, чтобы ликвидировать Театр Романа Виктюка, а в том, чтобы он тоже стал эффективно работать.
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