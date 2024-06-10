В Уфе подвели итоги XXI Фестиваля театров малых городов России

В Уфе прошел XXI Фестиваль театров малых городов России.



Фестиваль проходил с 2 по 9 июня, он организован Театром наций при поддержке Министерства культуры России и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».



«Когда-то к театрам малых городов относились как к младшим братьям, но сейчас я не вижу разницы между конкурсными показами нашего фестиваля и столичными спектаклями, поэтому — никаких скидок! Требования к участникам высокие, жюри очень серьезное. Не менее важная часть фестиваля — образовательная. Актеры, режиссеры, директора, технические работники могут учиться новому в своих профессиях на протяжении всей недели», — отметил худрук Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов.



Победителей конкурса определило жюри во главе с режиссером, заслуженным деятелем искусств РФ Адольфом Шапиро.



Гран-при фестиваля достался постановке «Ул әле өйләнмәгән иде / Не был женат» режиссера Айдара Заббарова. В категории «Лучший спектакль малой формы» победила постановка «Калечина-Малечина» режиссера Сойжин Жамбаловой.



В номинации «Лучшая мужская роль» приз достался Андрею Ковзелю за роль Сократа в спектакле «Платон» режиссера Максима Соколова. В женской номинации награда досталась Софье Беловой за роль Сони в спектакле «Дядя Ваня».



Камерный драматический театр «Доминанта» удостоен приза «Надежда» за спектакль «Тихий свет» режиссера Дмитрия Огородникова.









Фото: пресс-служба ФТМГР