Режиссеры из 10 стран вошли в шорт-лист фестиваля «Человек и природа»

В шорт-лист Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени писателя Валентина Распутина вошли режиссеры из 10 стран.



Смотр пройдет в Иркутской области с 17 по 27 сентября, передает пресс-служба регионального правительства.



Сообщается, что в короткий список вошли 24 киноработы. Из них восемь документальных картин, пять научно-популярных, три игровые и восемь анимационных лент от режиссеров из России, Ирана, Великобритании, Португалии, Германии, Румынии, Канады, Бельгии, Уругвая и Южной Кореи.



Организаторы сообщили, что в оргкомитет фестиваля всего поступило более 180 фильмов из 35 стран. Главными критериями отбора картин стали актуальность заявленной тематики, творческое осмысление темы, ее качественное воплощение. На фестивале также будет представлена обширная внеконкурсная программа.









Фото: Pixabay.com