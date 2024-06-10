Мишустин поздравил с юбилеем прима-балерину Большого театра Светлану Захарову

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем прима-балерину Большого театра, народную артистку РФ Светлану Захарову.



Глава правительства назвал артистку одной из самых выдающихся звезд мирового балета. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.



«Вы — одна из самых ярких и выдающихся звезд российского и мирового балета, блистательная прима Большого театра. Ваш вклад в развитие отечественной культуры и искусства невозможно переоценить. Уникальный талант, высочайший уровень мастерства и восхитительная грациозность позволили вам покорить прославленные сцены, создать галерею запоминающихся образов», — говорится в сообщении.



Мишустин отметил, что ведущие партии Захаровой в легендарных постановках стали эталоном классического танца, снискали искреннюю любовь миллионов поклонников.



Глава кабмина пожелал артистке дальнейших успехов, новых творческих идей, крепкого здоровья и благополучия.









Фото: кадр видео