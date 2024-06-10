Президентский фонд культурных инициатив впервые получил заявки от всех регионов

Президентский фонд культурных инициатив впервые получил заявки от творческих команд из всех 89 регионов России.



Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.



Итоговое заседание, посвященное рассмотрению итогов независимой экспертизы проектов второго конкурса, состоялось 7 июня в Москве.



Сообщается, что фонд получил 10758 заявок. Лидерами по числу заявок стали Москва, Белгородская область, Санкт-Петербург, республика Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область, Удмуртская Республика, Самарская область, Московская область, Краснодарский край. От Донецкой Народной Республики поступило 77 заявок, от Луганской Народной Республики — 18. Запорожская область подала 18 заявок, Херсонская — 12.



«Всего проведено более 21,5 тысяч экспертиз. Заявки оценивали 400 экспертов со всей страны, каждая получила собственный рейтинг. Проведена большая комплексная работа, результаты конкурса мы узнаем совсем скоро», — заявил на заседании народный артист России, композитор, продюсер, председатель Президентского фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.









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