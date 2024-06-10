Россия и Казахстан подписали соглашение о развитии креативных индустрий.



Документ подписан на полях ПМЭФ между Федерацией креативных индустрий и казахстанским Фондом креативных инициатив и культурного наследия.



Соглашение предусматривает обмен опытом, содействие творческим и деловым коллаборациям предпринимателей обеих стран. Партнерство позволит российским и казахстанским креаторам не только эффективней развивать бизнес, но и укрепить позиции на международном рынке.



Одним из направлений сотрудничества станет совместное изучение рынков креативных индустрий, выработка предложений, стратегий, программ по развитию ключевых отраслей, развитие межстрановых образовательных и просветительских инициатив.



«Фонд креативных инициатив и культурного наследия имеет четкое институциональное понимание, как развивать креативную экономику и создавать успешные, качественные продукты и услуги. Совместно с Федерацией креативных индустрий сегодня в рамках ПМЭФ-2024 мы положили начало первому успешному опыту международного сотрудничества для поддержки креативных индустрий между Россией и Казахстаном, а самое главное — создали базу для обмена опытом и коллаборации наших национальных креативных предпринимателей и продвижения инновационных решений и креативных продуктов на международных рынках», отметила учредитель Фонда Дина Абдрахмет.









Фото: Шамуков Руслан