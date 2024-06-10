В Калининграде завершился фестиваль классической музыки «Кантата»

10.06.2024

В Калининграде завершился фестиваль классической музыки «Кантата»
В Калининграде завершился IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата».

В завершение фестиваля на площадке под открытым небом у стен Кафедрального собора на острове Канта прошел гала-концерт, передает ТАСС.

В программу концерта вошли арии из опер Чайковского, Римского-Корсакова, Дворжака, Верди, Сен-Санса. Произведения исполнили солисты Мариинского театра в сопровождении Калининградского симфонического оркестра под управлением дирижера Кристиана Кнаппа.

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил, что фестиваль открыл две новые площадки для концертов — исторические кирхи в поселке Залесье и городе Гурьевске. Средства, вырученные от продажи билетов, будут переданы в фонд, занимающийся благоустройством и восстановлением исторически значимых объектов области.


Фото: Pixabay.com