В Бердянске представили выставочный проект Бахрушинского музея «Пушкин и театр»

В Бердянске состоялась презентация национального выставочного проекта Бахрушинского музея «Пушкин и театр», передает пресс-служба учреждения.



Передвижная выставка открылась в Брянском художественном музее им. Бродского к 225-летию Пушкина. Экспозиция организована в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского фонда культуры.



В экспозиции представлено более ста экспонатов. Проект включает три раздела. Зрителям представлен удивительный мир пушкинских сказок, персонажи «Бориса Годунова», «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», визуальное воплощение опер по произведениям поэта, эскизы декораций и костюмов.



Выставка рассказывает о том, как сюжеты и образы Пушкина повлияли на все театральные жанры русской сцены.



«Пушкин — создатель современного русского языка. Основоположник русской литературы и драматического театра. Наследие Пушкина — наше национальное достояние, культурный код, которым мы по праву гордимся. Наша уникальная экспозиция позволит проследить основные тенденции в сценографии постановок знаменитых пушкинских опер, даст посетителям возможность ощутить этот неповторимый русский дух „Пушкинианы“ на оперной сцене», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.



В Бердянске выставку можно посетить до 11 августа. Затем проект отправится в Казанский кремль, после чего в новый Музейный центр Рязанского музея-заповедника.









Фото: пресс-служба Бахрушинского музея