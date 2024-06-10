Скончалась заслуженная артистка России Галина Свербилова

Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.
Документ подписан на полях ПМЭФ между Федерацией креативных индустрий и казахстанским Фондом креатив...
В завершение фестиваля на площадке под открытым небом у стен Кафедрального собора на острове Канта п...
Передвижная выставка открылась в Брянском художественном музее им. Бродского к 225-летию Пушкина.
О кончине артистки сообщил Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац в соцсетях.
Об этом сообщил генеральный директор фонда Роман Карманов.
Документ подписан на полях ПМЭФ между Федерацией креативных индустрий и казахстанским Фондом креатив...
В завершение фестиваля на площадке под открытым небом у стен Кафедрального собора на острове Канта п...
Передвижная выставка открылась в Брянском художественном музее им. Бродского к 225-летию Пушкина.
О кончине артистки сообщил Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац в соцсетях.
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10.06.2024