На 88-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Галина Свербилова.



О кончине артистки сообщил Детский музыкальный театр им. Н.И. Сац в соцсетях.



«С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине самой первой в нашем театре заслуженной артистки России Галины Львовны Свербиловой, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац», — указано в сообщении.



Галина Свербилова родилась в 1937 году. Одной из знаменитых ее ролей стала роль Суок в «Трех толстяках».









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