Комедия «Непослушники» возглавила прокат в РФ и странах СНГ

Комедия «Непослушники» возглавила прокат в России и странах СНГ.



Лента собрала 57,8 млн рублей за минувшие выходные.



«Непослушники» — продолжение истории Димонстра, блогера, нашедшего укрытие от полиции в стенах монастыря. В новом фильме Дима остепенился, оставил свое увлечение пранками, нашел работу в автосалоне и женился. Спокойную жизнь Димы нарушает происшествие в монастыре. Роли в фильме сыграли Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин, Екатерина Новокрещенова, Алиса Клагиш, Никита Конкин и другие.



Вторую строчку лидеров проката занял фильм Олега Трофима «Майор Гром: игра», он собрал 56 млн рублей. На третьем месте — картина Дениса Гуляра «Манюня: приключения в Москве» (53,9 млн рублей).









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