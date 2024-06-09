Фестиваль саамской культуры прошел в Оленегорске

В Оленегорске прошел ежегодный фестиваль саамской культуры, включающий в себя конкурс исполнителей на саамском языке, а также турнир по национальным видам спорта. Мероприятие привлекло множество участников и гостей, сообщает ТАСС.





Центральное событие фестиваля — конкурс исполнителей «Голос Тундры», где звучали песни на саамском языке, — создало неповторимую атмосферу благодаря ярким национальным костюмам и трогательным выступлениям.





Кроме того, на центральной площади города прошел турнир по национальным видам спорта, организованный на Кубок главы города Оленегорска. В соревнованиях приняли участие команды «Гармония» из поселка Молочный, «Тулома» из Туломы и «Городские легенды» из Оленегорска.





Команды соревновались в саамском футболе, в который традиционно играют женщины в длинных сарафанах. Эта игра проводится на площадке размером 25 на 15 метров и состоит из двух таймов по 10 минут. Мяч для игры изготавливается из оленьих шкур и наполняется оленьей шерстью или кусочками кожи. Также состоялись состязания в метании аркана и прыжках через нарты.





Для гостей фестиваля работала выставка-ярмарка, на которой можно было увидеть традиционную саамскую одежду, предметы быта, поделки, инструменты и украшения. Представители саамских общин рассказывали жителям Оленегорска об истории и культуре своего народа. Все желающие могли попробовать традиционные саамские блюда, например уху, приготовленную родовой общиной «Пуаз».





Организаторами фестиваля выступили Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера и межнационального сотрудничества, администрация города Оленегорска, Ассоциация кольских саамов, Ассамблея народов России Мурманской области и Центр культуры и досуга «Полярная звезда».









Фото: скриншот Youtube