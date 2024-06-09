Воронежский балетный коллектив вновь выступит в Минске

Белорусская столица встречает новое выступление труппы Воронежского театра оперы и балета. Предстоящее исполнение «Руслана и Людмилы» обещает стать ярким событием для ценителей балетного искусства, сообщает «Российская газета».





На сцене Большого театра в Минске прозвучит сказочная история «Руслан и Людмила», созданная по мотивам произведения Александра Пушкина на музыку Михаила Глинки. Выступление приурочено к 225-летию Пушкина и 220-летию со дня рождения Глинки.





Несмотря на сказочную основу, балет адресован не только детям, но и взрослой аудитории, так как представляет собой творческий сплав наследия гениев русской культуры. Хореограф-постановщик, народный артист РФ Андрей Петров пошел на творческий эксперимент, решив взять музыку одноименной оперы Глинки и вдохнуть в нее танцевальное содержание. Помог ему в этом композитор Владислав Агафонников, сделавший оркестровую версию оперы для балета. Сценическим оформлением занималась художник-постановщик Марина Соколова, которая, по ее признанию, черпала вдохновение в русском народном творчестве.





Прошлым летом в Минске Воронежский театр оперы и балета также представил зрителям постановки «Продавец игрушек», «Арлекинада.NEW» и «Кармен.NEW».









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