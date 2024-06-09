В Сиднее отметили 225-летие со дня рождения Александра Пушкина

Пушкинские чтения и торжественный вечер, приуроченные ко Дню русского языка и 225-летию со дня рождения поэта, состоялись в здании генерального консульства РФ в Сиднее. В рамках мероприятия прошли конкурсы, викторины, мастер-классы, театральное представление и даже урок балета, сообщает ТАСС.





Мероприятие было организовано Молодежным советом российских соотечественников Австралии (МСА), Российско-Австралийским содружеством, а также посольством и генеральным консульством РФ в Сиднее.





В рамках праздничного вечера гости узнали о танцах и прическах XIX века, а также приняли участие в мастер-классах и викторинах, посвященных творчеству Пушкина.





Дипломаты подчеркнули значение русского языка и культуры для мирового сообщества и отметили активную роль российских соотечественников в сохранении и продвижении русскоязычного пространства за рубежом.





Завершился вечер показом анимационного фильма «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», а Пушкинский год в Австралии продолжит литературный конкурс, проводимый Международной академией русской словесности (МАРС — Австралия).









Фото: скриншот Youtube