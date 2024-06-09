На набережных столицы стартует фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

На столичных набережных пройдет программа «Лето в Москве. Все на улицу!». Участники смогут заняться медитацией, йогой и творчеством на мероприятиях, организованных для взрослых и детей, сообщает «Вечерняя Москва».





На Краснопресненской набережной можно будет попробовать свои силы в живописи и создании различных ремесленных изделий.





Парк «Печатники» станет местом для спортивных мероприятий, включая кроссфит, растяжку и упражнения для мышц.





На Южном речном вокзале будут проводиться литературные встречи и выступления музыкальных коллективов.





Любители танцев найдут свое место на Крымской набережной, где будут проводиться уроки по бачате, сальсе, кизомбе и мастер-классы по интуитивной музыке. В рамках фестиваля пройдет почти 100-дневный танцевальный марафон с уроками от лучших хореографов столицы.









Фото: скриншот Youtube