В Москве подведены итоги суперфинала Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»

На Красной площади в Москве состоялось заключительное мероприятие Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Суперфинал конкурса собрал десять юных талантов из разных стран, передает «Российская газета».





Победителями стали Станислав Мартысюк из Беларуси с отрывком из рассказа Юрия Яковлева «Сердце Земли», Матвей Гуляницкий из Туркменистана с отрывком из романа Михаила Шолохова «Поднятая целина» и Сиражудин Ахмедханов из Дагестана, который продекламировал отрывок из рассказа Чингиза Айтматова «Свидание с сыном».





Судьями суперфинала стали актеры театра и кино Виктор Добронравов и Елизавета Арзамасова, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов, писательница Марина Москвина, ректор университета «Синергия» Артем Васильев, актриса, режиссер, преподаватель Института кино ВШЭ Нана Татишвили.





«Живая классика» привлекает внимание юных любителей литературы со всего мира, и в этом году конкурс стал особенно масштабным, собрав более полумиллиона участников из 60 стран и 88 регионов России.









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